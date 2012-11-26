Гибель сына экс-губернатора расследуется по статье «доведение до самоубийства»

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВДУ в Закарпатской области, о проведении досудебного расследования сообщил временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника УМВД Украины в Закарпатской области - начальник следственного управления УМВД Украины в Закарпатской области Сергей Россоха.

По его информации, с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования всех обстоятельств происшествия, сведения о совершенном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч.1. ст.120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

«В настоящее время проводится досудебное расследование, в ходе которого выдвинуто и рассматривается несколько версий трагедии», - сообщил С.Россоха.

В ССО УМВДУ в Закарпатской области также сообщили, что 16 ноября около 20.30 в дежурную часть Ужгородского горотдела милиции поступило сообщение о том, что возле многоэтажки на проспекте Свободы обнаружен труп мужчины 25-30 лет. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа милиции.

Как сообщал УНИАН, по данным закарпатских СМИ, согласно официальной версии, 16 ноября в 19.20 молодой человек, 1989 года рождения, выбросился из 16-этажного здания. Его личность установлена, при нем был паспорт.

По неофициальной информации, самоубийцей является сын экс-губернатора Закарпатья И.Ризака Алексей. Парень выпрыгнул с 15-го этажа. Перед этим он побывал в доме, вероятно, своей девушки, оставив там ценные подарки и цветы. Затем вернулся домой, взял такси и поехал к 16-этажке, взяв с собой только паспорт и мобильный.