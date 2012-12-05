В Трускавце ограбили банк

Как сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью главного управления МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, разбойное нападение было совершено на помещение коммерческого банка в городе Трускавце.

По словам С.Добровольской, после окончания работы кассир банка вместе с охранником банковского учреждения, закрыла дверь и поставила помещение под охранную сигнализацию Государственной службы охраны. После этого кассир пошла на остановку общественного транспорта, а охранник домой в противоположную сторону.

„На остановке общественного транспорта к женщине-кассиру подошел неизвестный мужчина и, угрожая физической расправой, заставил женщину вернуться обратно в помещение банка и открыть дверь банковского учреждения. После этого к нападавшему присоединился еще один мужчина, который приказал женщине позвонить и снять помещение с централизованной охраны. После этого злоумышленники вошли в помещение и приказали открыть сейф и отдать им все деньги, что женщина и сделала”, - рассказала С.Добровольская.

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Завладев деньгами, нападавшие нанесли женщине несколько ударов в спину и скрылись с места происшествия.

Как сообщила С.Добровольская „сумма похищенного устанавливается”.

Она также отметила, что милиция проводит расследование нападения на банковское учреждение, а свидетелям происшествия, которые могут предоставить информацию о преступлении, обещают денежное вознаграждение.

Как сообщил УНИАН источник в банке, который ограбили, злоумышленники завладели деньгами в сумме более 170 тыс. грн, 17 тыс. дол., 7 тыс. евро, а также польскими злотыми и российскими рублями (суммы устанавливаются).