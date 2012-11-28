В Знаменке взорван банкомат - стекла вылетели на трех этажах

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник Знаменского городского отдела УМВД в Кировоградской области Андрей Крищенко, взрыв произошел ночью около 3:40.

«Дежурный части получил сообщение о срабатывании сигнализации в помещении городского дворца культуры по улице Октябрьской революции, в фасаде которого установлен банкомат «Экспресс-Банка». Оперативная группа, выехавшая на место, выявила, что банкомат и окна трех этажей здания, где располагается городской отдел культуры и городская библиотека №3, пострадали от взрыва. Вероятно, злоумышленники пытались завладеть средствами из банкомата, но им это не удалось», - отметил А.Крищенко.

Жертв и пострадавших от взрыва нет. По факту взрыва возбуждено уголовное производство согласно пункту 2 статьи 194 (умышленное повреждение имущества). Продолжается следствие, личности злоумышленников не установлены.

Напомним, что это уже второй в течение года взрыв в Знаменке. 1 апреля неизвестные подорвали банкомат «ПриватБанка», который был установлен в фасаде помещения Центральной районной больницы. Также обошлось без жертв. Завладеть средствами злоумышленникам не удалось. Их личности до сих пор не установлены.