Милиция взяла под контроль здание мэрии в Геническе

Как передает корреспондент УНИАН, утром 4 декабря здание мэрии Геническа взяли под охрану работники милиции. Правоохранители находятся по всему зданию, включая лестничную площадку и приемную мэра города.

Кабинет мэра опечатан и в него не допускают ни мэра Александра Пинаева, которому горсовет выразил недоверие, ни секретаря горсовета Юрия Куксу, назначенного 3 декабря сессией горсовета исполняющим обязанности мэра. Для контроля за ситуацией в Геническ ночью приехал первый заместитель областного управления МВД Евгений Тимофеев.

По словам представителей правоохранительных органов, они обеспечивает правопорядок и в кабинет градоначальника никого не впустят до решения суда, который вынесет вердикт о том, кто же будет руководить Геническом. Во все остальные кабинеты горсовета доступ свободный.

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Напомним, что 3 декабря на внеочередной сессии горсовета, проходившей в Геническом Дворце культуры, 30 депутатов (из 40) проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы А.Пинаева.

В этот же день около 20.00 секретарь горсовета - и.о. мэра Ю.Кукса и часть городских депутатов при поддержке людей в камуфляже и бронежилетах из частного охранного агентства взломали дверь горсовета и вошли в здание. Они вывели из здания сотрудников муниципальной милиции и перекрыли вход. Когда приехал А.Пинаев, его внутрь не пустили и, по его же словам, против него применили слезоточивый газ. Ю.Кукса и депутаты требовали от мэра передать им гербовую печать горсовета. Однако он отказался.

Позже сторонники А.Пинаева взяли горсовет штурмом, после чего в мэрию и прибыли работники милиции.

На митинге возле мэрии А.Пинаев сообщил своим сторонникам, что считает сессию горсовета незаконной. По его мнению, поскольку обязанности городского головы ему даны избирательной комиссией, то только она может своим решением снять мэра. Таким образом А.Пинаев отказался сложить с себя полномочия и заявил, что обратится в суд. Также мэр отметил, что в случае решения суда о выборах готов в них участвовать, но только вместе со всеми депутатами горсовета.

А.Пинаев на бланке Генического городского совета направил письмо Президенту Украины Виктору Януковичу, в котором просит привлечь к ответственности виновных в силовом захвате горсовета.