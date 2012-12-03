Мэр Геническа заблокировал входы в горсовет, но его все равно уволили
Депутаты Генического горсовета (Херсонская область) выразили недоверие мэру города Александру Пинаеву.
Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня депутаты городского совета собрались на внеочередную сессию, на которой должен был рассматриваться вопрос " О досрочной приостановке полномочий городского головы".
Перед началом сессии возле здания городского совета собрались сторонники мэра, которые заблокировали вход в зал заседания. Депутатам кричали: "Ганьба! Всем на перевыборы! Мы против отставки мэра".
Так как мэр дал команду заблокировать входы в горсовет и депутатов для проведения сессии в здание не пустили, сессия началась возле здания. Было принято решение перейти в Генический Дворец культуры, где и продолжилось заседание. На сессии присутствовал 31 депутат горсовета (из 40). А.Пинаев на заседании не присутствовал. В ходе тайного голосования большинством в 30 голосов было принято решение о досрочном прекращении полномочий А.Пинаева.
В настоящее время часть депутатов отправились в городской совет, чтобы в присутствии правоохранительных органов, требовать от мэра передачи полномочий (печати - УНИАН) секретарю горсовета Юрию Куксе.
Как сообщал УНИАН, мэр Геническа А.Пинаев конфликтует с большинством депутатов городского совета, которые представляют Партию регионов. Также у мэра конфликт с главой Генической райгосадминистрации Сейтумером Ниметуллаевым. А.Пинаев неоднократно обвинял главу РГА в подстрекательстве городских "регионалов" на противостояние с мэром, о чем А.Пинаев неоднократно писал в адрес Президента, Премьер-министра и спикера парламента.
А.Пинаев принимал участие в парламентских выборах 28 октября 2012 года как самовыдвиженец на 185-ом мажоритарном округе, заняв 5-е место.