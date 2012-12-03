Мэр Геническа заблокировал входы в горсовет, но его все равно уволили

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня депутаты городского совета собрались на внеочередную сессию, на которой должен был рассматриваться вопрос " О досрочной приостановке полномочий городского головы".

Перед началом сессии возле здания городского совета собрались сторонники мэра, которые заблокировали вход в зал заседания. Депутатам кричали: "Ганьба! Всем на перевыборы! Мы против отставки мэра".

Так как мэр дал команду заблокировать входы в горсовет и депутатов для проведения сессии в здание не пустили, сессия началась возле здания. Было принято решение перейти в Генический Дворец культуры, где и продолжилось заседание. На сессии присутствовал 31 депутат горсовета (из 40). А.Пинаев на заседании не присутствовал. В ходе тайного голосования большинством в 30 голосов было принято решение о досрочном прекращении полномочий А.Пинаева.

В настоящее время часть депутатов отправились в городской совет, чтобы в присутствии правоохранительных органов, требовать от мэра передачи полномочий (печати - УНИАН) секретарю горсовета Юрию Куксе.

Как сообщал УНИАН, мэр Геническа А.Пинаев конфликтует с большинством депутатов городского совета, которые представляют Партию регионов. Также у мэра конфликт с главой Генической райгосадминистрации Сейтумером Ниметуллаевым. А.Пинаев неоднократно обвинял главу РГА в подстрекательстве городских "регионалов" на противостояние с мэром, о чем А.Пинаев неоднократно писал в адрес Президента, Премьер-министра и спикера парламента.

А.Пинаев принимал участие в парламентских выборах 28 октября 2012 года как самовыдвиженец на 185-ом мажоритарном округе, заняв 5-е место.