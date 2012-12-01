Налоговая обнародовала новые минимальные цены на водку и коньяк

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Киеве.

Согласно сообщению, цены повышены в соответствии с постановлением Кабинета министров №1017 от 7 ноября 2012 года.

По предоставленной ГНСУ информации, минимальная розничная цена на водку объемом 0,5 л теперь составляет 28,5 грн (минимальная оптовая — 19,636 грн), 0,75 л — 42,75 грн (оптовая — 29,45 грн), 1 л — 57 грн (39,272 грн).

Минимальная розничная цена на 3-звездочный коньяк повышена до 19,45 грн за 0,25 л (оптовая — до 12,45 грн), до 38,9 грн за 0,5 л (оптовая — до 24,9 грн) и до 58,35 грн за 0,75 л (оптовая — 37,35 грн).

На 4-звездочный коньяк установлены следующие минимальные розничные цены: 21,95 грн за 0,25 л (оптовая — 14,05 грн), 43,9 грн за 0,5 л (28,1 грн) и 65,85 грн за 0,75 л (42,15 грн).

Минимальная розничная цена 5-звездочного коньяка объемом 0,25 л теперь составляет 24,7 грн (оптовая — 15,81 грн), 0,5 л — 49,4 грн (31,62 грн), 0,75 л — 74,1 грн (47,43 грн).

Минимальные розничные цены на вино в стеклянной таре объемом 0,7 л и в другой таре объемом 1 л остались на прежнем уровне.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в ноябре т.г. принял постановление, согласно которому минимальная розничная цена на коньяк c ноября 2012 года увеличивается на 17-20% — до 38,9-49,4 грн за 0,5 л, а минимальная розничная цена на водку повышается в два этапа: с ноября 2012 года — на 9,2%, до 28,5 грн за 0,5 л, и с 1 марта 2013 года еще на 5,6% — до 30,1 грн за 0,5 л.