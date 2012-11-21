МВФ: Все то, о чем мы просили Украину ранее, остается на прежнем месте

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе третьего украинского инвестиционного форума постоянный представитель МВФ в Украине Макс Альер.

«Фундаментальные трудности Украины остались все теми же, что и ранее», - отметил он.

«Все то, о чем мы просили Украину ранее, остается на прежнем месте», - добавил М.Альер.

По его словам, МВФ ожидает от украинской стороны принятия пакета мер по реформированию украинской экономики, достижения макроэкономической стабильности.

В то же время М.Альер отметил, что на сегодняшний день украинское правительство изъявляет желание возобновить сотрудничество с МВФ.

Справка УНИАН. В ноябре 2008 года Международный валютный фонд принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд долл. В 2008-2009 годах Украина получила три транша кредита на общую сумму 12 млрд долл. Четвертый транш в размере 3,8 млрд долл. Украина рассчитывала получить в ноябре 2009 года, однако из-за проведения президентских выборов средства выделены не были.

После одобрения летом 2010 года новой двухлетней программы stand-by на почти 16 млрд долл. Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.