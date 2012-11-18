Милиция не спешит признавать смерть сына экс-губернатора самоубийством
12:54, 18 ноября 2012Общество
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Милиция пока не может констатировать, что сын экс-губернатора Закарпатья Ивана Ризака Алексей совершил самоубийство.
Милиция не уверена в версии о самоубийстве
"Констатировать, что это было самоубийство, милиция пока не может. Ведется расследование. Следователи работают для того, чтобы принять правильное решение: о возбуждении уголовного дела, либо об отказе", - рассказала ТСН заведующая сектором по связям с общественностью УМВД Украины в Закарпатье Анна Валюк.
Напомним, накануне в Ужгороде с 16-этажки прыгнул и разбился насмерть Алексей Ризак. 15 ноября с крыши этого же дома прыгнул 16-летний юноша из Мукачевщины.
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