Милиция не спешит признавать смерть сына экс-губернатора самоубийством

"Констатировать, что это было самоубийство, милиция пока не может. Ведется расследование. Следователи работают для того, чтобы принять правильное решение: о возбуждении уголовного дела, либо об отказе", - рассказала ТСН заведующая сектором по связям с общественностью УМВД Украины в Закарпатье Анна Валюк.

Напомним, накануне в Ужгороде с 16-этажки прыгнул и разбился насмерть Алексей Ризак. 15 ноября с крыши этого же дома прыгнул 16-летний юноша из Мукачевщины.