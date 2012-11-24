Продавца фальшивых долларов поймали "на живца"

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, сотрудники ГСБЭП Смелянского горотдела милиции получили информацию о том, что неизвестный мужчина сбывает фальшивые доллары. Чтобы задержать злоумышленника правоохранители разработали спецоперацию.

Во время проведения оперативной закупки, работники милиции задокументировали факт сбыта и хранения с целью сбыта фальшивых стодолларовых купюр, 22-летним ранее судимым жителем города Смела. Мужчина менял фальшивую валюту просто на улице. В милиции задержанный рассказал следователям, что за короткий промежуток времени он обменял фальшивые купюры местным жителям в количестве 1100 долларов США. В квартире задержанного, правоохранители выявили и изъяли еще 800 фальшивых долларов.

Изъятые купюры, номиналом по 100 долларов, были направлены в научно исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения технического исследования. Специалисты пришли к выводу, что изъятые купюры фальшивые и были изготовлены подпольно.

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Как рассказал задержанный, к нему обратились малознакомые люди с просьбой помочь в обмене иностранной валюты на гривни. За помощь обещали неплохой заработок. От них парень получил 1900 долларов США и взялся за дело. В вечернее время, в центре Смелы мужчина продавал всем желающим иностранную валюту по заниженному по сравнению с банковским курсом.

В отношении задержанного следственным отделом Смелянского горотдела милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УКУ (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт фальшивых денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного сбора или голографических защитных элементов), злоумышленник арестован.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Вещественные доказательства изъяты, ведется следствие. Проводится последующая проверка на причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории области, также устанавливаются все фигуранты этого дела.