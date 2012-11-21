Киев получил первое место в рейтинге конкурентоспособности

Так, согласно отчету, Киев, как и несколько последних лет подряд, получил I место в рейтинге с индексом 4,37 балла.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Второе место заняла Харьковская область, опередив Днепропетровскую, а Киевская область уступила четвертое место Донецкой и в этом году занимает пятое место в рейтинге.

Киев держит первенство по таким составляющим как инфраструктура, технологическая готовность, макроэкономическая среда, размер рынка. Вторую позицию столица занимает по уровню высшего образования и профессиональной подготовки.

Отметим, что отчет фонда охватывает показатели по всем 27 административно-территориальным единицам Украины – это 24 области, Автономная Республика Крым и города с особым статусом: Киев и Севастополь. Основой отчета является Индекс конкурентоспособности регионов Украины, который рассчитывается по методологии, используемой Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) для оценки конкурентоспособности стран мира.