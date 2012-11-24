Азаров: нужно срочно решить проблему с количеством хирургов

Об этом премьер сказал во время совещания с экспертами в сфере здравоохранения, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

По словам главы правительства, это решит проблему с количеством хирургов в Украине.

На сегодняшний день в Украине работает 425 кардиохирургов, из них самостоятельно оперируют только около 60.

«Меня поразило, что у нас всего 60 оперирующих врачей. А из них 30 сосредоточенно в Институте им. Амосова», - отметил М.Азаров.

По его словам, эту ситуацию необходимо немедленно исправлять, поскольку Украине надо большее количество кардиохирургов.

«На соответствующую подготовку уйдет 2-3 года. Потому это нужно делать немедленно», - подчеркнул М.Азаров.

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Он отметил, что ситуацию с подготовкой кадров для кардиохирургии можно изменить за счет создания соответствующей кафедры в каждом медуниверситете страны. Глава правительства поручил Министерству здравоохранения вместе с представителями соответствующих мединститутов и Академии медицинских наук изучить этот вопрос и предложить проект решения.

Также на совещании М.Азаров инициировал создание рабочей группы по вопросам улучшения состояния организации кардиологической и кардиохирургической помощи населению Украины.

«Предлагаю создать соответствующую рабочую группу, в состав которой войдут представители известных мединститутов. Если эта рабочая группа будет работать под началом премьер-министра Украины, то в медицине будет прорыв. Потому я готов», - отметил премьер.

По его словам, с помощью такой рабочей группы можно осуществлять реальные шаги для улучшения ситуации с лечением сердечно-сосудистых заболеваний, особенно детских.

М.Азаров отметил, что сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности. Для решения этих проблем необходимо принять меры как на законодательном, так и на организационном уровнях. Именно поэтому, по убеждению премьер-министра, необходимо этот вопрос взять под особый контроль правительства.