Азаров в последний раз просит Киев взять деньги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время совещания о состоянии организации кардиологической помощи.

"Блокируются абсолютно многие решения, связанные с развитием медицины, Киевсоветом. Мы с вами должны более энергично поднимать вопрос перед киевлянами. Мы готовы оказывать помощь и оказываем, но нужно перестать блокировать элементарные решения", - сказал Н.Азаров.

В связи с чем он подчеркнул, что правительство неоднократно поднимало перед Киевсоветом вопрос о Киевской клинической больнице "Киевский центр сердца", чтобы он финансировался не только за счет бюджета города Киева, но и за счет государственного бюджета.

Н.Азаров подчеркнул, что вопрос о финансировании трижды выносился на сессию Киевсовета и трижды был провален. "Возникает вопрос: что вообще Киеву нужно? Может им это вообще не нужно. Я последний раз обращаюсь, откровенно говоря, если Киеву это не нужно, прежде всего, депутатам, которые представляют город Киев, то мы начнем более серьезно распределять ресурсы в другие областные центры", - подчеркнул Н.Азаров.