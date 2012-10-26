«Гастролеры» из Полтавы украли 9 шуб в Днепропетровске

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью главного управления МВД в Днепропетровской области.

По данным ОСО, сегодня в 4 .30 утра в Кировский райотдел милиции Днепропетровска позвонила женщина и сообщила о срабатывании звуковой сигнализации в магазине, который занимается продажей меха.

На месте происшествия оперативники обнаружили что замки в магазине взломаны, а дверь открыта. Злоумышленники похитили 9 норковых шуб.

Вскоре милиция задержала грабителей вместе похищенными шубами.

Предварительно установлено, что злоумышленники специально прибыли из Полтавы накануне, чтобы похитить шубы в указанном магазине.

По данному факту следственным отделом было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.