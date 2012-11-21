МВФ советует пустить гривню в свободное плавание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе третьего украинского инвестиционного форума постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Макс Альер.

По его словам, в контексте перехода от фиксированного к гибкому курсу необходимо пройти переходный период, который должен быть «добровольным» и продуманным.

М.Альер также отметил, что Украина принадлежит к группе экспортно-ориентированных стран, для которых гибкий курс лучше, чем фиксированный. В то же время, по его словам, в связи с переходом на гибкий курс должна измениться и ситуация с инфляцией.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября, директор департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергей Кораблин заявил, что Нацбанк считает неизбежным постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты. В этот же день котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке впервые за почти последние четыре года достигли уровня 8,3 грн.

По словам директора департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ Сергея Кораблина,

«постепенное повышение курсовой гибкости национальной валюты – это неизбежность». Он отметил, что обеспечение ценовой стабильности является основной задачей Национального банка Украины, а задание обязательного удерживания курса гривни Нацбанком законодательно не предусмотрено.