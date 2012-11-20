Завтра огласят приговор по делу Саши Поповой

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Апелляционном суде состоялось заседание, на котором рассматривались две апелляции – со стороны прокуратуры и самого осужденного. В них обжалуется приговор А.Косинову, вынесенный 17 сентября нынешнего года Ленинским районным судом г. Николаева – лишение свободы сроком на 12 лет.

Представитель прокуратуры Николаевской области требует ужесточить приговор подсудимому и увеличить срок лишения свободы до 15 лет.

В то же время А.Косинов просит суд переквалифицировать обвинение со статьи «покушение на убийство» на «тяжкие телесные повреждения», а также уменьшить моральный ущерб, который он должен выплатить пострадавшей.

Заслушав все стороны, а также последнее слово подсудимого, суд назначил оглашение приговора на 14.00 21 ноября.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 марта в Николаеве 18-летнюю Александру Попову в ходе возникшей ссоры зверски избил 22-летний Александр Косинов. В тяжелом состоянии девушку доставили в Николаевскую городскую больницу скорой медицинской помощи, где она более 70 дней находилась в состоянии комы.

Ленинский районный суд г. Николаева 17 сентября нынешнего года приговорил A.Kocинoва за данное преступление к 12 годам лишения свободы. Наказание назначено в соответствии с двумя статьями обвинения: 10 лет - за попытку умышленного убийства из хулиганских побуждений и 2 года – за кражу мобильного телефона Александры. Суд учел отягчающие обстоятельства: то, что А.Косинов совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а также тяжелейшие последствия жестокого избиения для жизни и здоровья пострадавшей.

Подсудимый должен будет выплатить денежную компенсацию пострадавшей девушке: 100 тыс. грн морального ущерба, а также возместить расходы на лечение - больнице скорой помощи, где лежала Александра, - 9 тыс. 361 грн, матери А.Поповой Алле Гудзь – 9 тыс. 182 грн. Кроме того, подсудимый должен оплатить судебные издержки – 707 грн.