Около 300 украинцев пытаются убежать от войны в Секторе Газа
Около 300 украинских граждан заявили о желании эвакуироваться в Украину из Сектора Газа в случае проведения Израилем наземной военной операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.
«По предварительным спискам, около 300 украинских граждан заявили о желании эвакуироваться в Украину в случае проведения Израилем наземной военной операции», - сказал он.
О.Волошин отметил, что на сегодняшний день делается все возможное для того, чтобы те граждане Украины, кто готов выехать уже сегодня, могли покинуть территорию Сектора Газа через границу с Египтом.
О.Волошин сообщил, что на КПП «Рафах» на границе между Палестинской Автономией и Египтом постоянно дежурят украинские дипломаты, которые предоставляют поддержку в пересечении границы.
По словам О.Волошина, также прорабатывается альтернативный план эвакуации украинцев через КПП на израильско-палестинской границе, которая сейчас открыта только для дипломатов с последующей доставкой на израильско-иорданскую границу и возвращение в Украину через территорию Иордании.
О.Волошин обратил внимание, что на сегодняшний день КПП «Рафах» на границе с Египтом открыт круглосуточно и все желающие украинские граждане могут покинуть территорию Палестины и выехать в Египет, а затем украинские дипломаты помогут украинцам выехать из Египта в Украину.
О.Волошин сообщил, что на сегодняшний день, по данным правоохранительных органов Палестинской Национальной Автономии, в Секторе Газа проживает около 1 тыс. граждан Украины.
«Это данные палестинские. Не факт, что их столько. Эти люди очень часто приезжают и не становятся на консульский учет», - добавил он.
По словам О.Волошина, большинство украинских граждан в Секторе Газа - это женщины, которые вышли замуж за граждан Палестины, или их дети.