Около 300 украинцев пытаются убежать от войны в Секторе Газа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«По предварительным спискам, около 300 украинских граждан заявили о желании эвакуироваться в Украину в случае проведения Израилем наземной военной операции», - сказал он.

О.Волошин отметил, что на сегодняшний день делается все возможное для того, чтобы те граждане Украины, кто готов выехать уже сегодня, могли покинуть территорию Сектора Газа через границу с Египтом.

О.Волошин сообщил, что на КПП «Рафах» на границе между Палестинской Автономией и Египтом постоянно дежурят украинские дипломаты, которые предоставляют поддержку в пересечении границы.

По словам О.Волошина, также прорабатывается альтернативный план эвакуации украинцев через КПП на израильско-палестинской границе, которая сейчас открыта только для дипломатов с последующей доставкой на израильско-иорданскую границу и возвращение в Украину через территорию Иордании.

О.Волошин обратил внимание, что на сегодняшний день КПП «Рафах» на границе с Египтом открыт круглосуточно и все желающие украинские граждане могут покинуть территорию Палестины и выехать в Египет, а затем украинские дипломаты помогут украинцам выехать из Египта в Украину.

О.Волошин сообщил, что на сегодняшний день, по данным правоохранительных органов Палестинской Национальной Автономии, в Секторе Газа проживает около 1 тыс. граждан Украины.

«Это данные палестинские. Не факт, что их столько. Эти люди очень часто приезжают и не становятся на консульский учет», - добавил он.

По словам О.Волошина, большинство украинских граждан в Секторе Газа - это женщины, которые вышли замуж за граждан Палестины, или их дети.