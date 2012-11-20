МВФ по ошибке потребовал от Греции уволить 22 тысячи человек

Международный валютный фонд извинился за "ошибку" с отправкой по электронной почте письма в правительство Греции с требованием уволить до 2014 года еще 22 тысячи сотрудников госсектора помимо тех 27 тысяч, увольнение которых предусмотрено уже одобренными законами, сообщает сайт газеты "Неа".

Как сообщает РИА Новости, письмо пришло в Минфин Греции от постоянного представителя МВФ в Афинах Боба Траа накануне обсуждения в Еврогруппе вопроса о выделении Греции очередного транша кредита на 31,5 миллиарда евро и вызвало смятение в правительстве, которое категорически отвергло новые требования МВФ. Поступившие ночью из штаб-квартиры МВФ разъяснения успокоили правительство, но источники в кабинете министров не исключают, что вопрос о новых увольнениях в государственном секторе может быть вновь поднят представителями "тройки" кредиторов, если не будет выполнено соглашение об увольнении 2 тысяч работников до конца текущего года, пишет издание. Его источники в правительстве напомнили, что в августе после подобного письма было изменено трудовое законодательство.

За последние дни в Греции были уволены сотни человек, и в понедельник греческие госслужащие по всей стране провели митинги против увольнений. Толпа работников муниципалитета Афин в понедельник блокировала здание мэрии и потребовала от мэра Йоргоса Каминиса, чтобы он не посылал в правительство списки служащих, подлежащих сокращению. Мэр призвал правительство вновь рассмотреть сроки увольнения людей и заявил, что будет добиваться замены увольнений на перевод по службе в другие учреждения. Аналогичные "захваты" зданий прошли в министерствах здравоохранения, сельского хозяйства, окружающей среды и туризма. Акции прошли во многих городах страны.

По данным профсоюза муниципальных служащих, из 325 муниципалитетов Греции лишь 20-30 отправили списки сотрудников, которые будут уволены. В то же время министерство реформы сообщает, что получила списки от 150 муниципалитетов и от 12 из 15 министерств.