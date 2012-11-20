Газпром снизил цены на газ для стран Европы в среднем на 10%

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в ходе Х Международного форума «Газ России – 2012» сообщил президент Российского газового общества Валерий Язев.

«Цены на российский газ в Европе с лета были снижены в среднем на 10%, а для Германии даже на 19%, то есть почти до уровня спотовых», – сказал В.Язев

Он уверен, что в высоких ценах на газ экспортеров обвиняют зря.

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По словам В.Язева, не секрет, что входные цены в разных странах ЕС существенно отличаются, но сами цены кардинально меняются после учета всех надбавок и налогов.

«Эта надбавка больше, чем разница долгосрочных и спотовых контрактов», – сказал он и добавил, что цена для конечных потребителей часто вырастает более чем в два раза.

Как сообщал УНИАН, последней среди крупных европейских энергетических корпораций переговоры о пересмотре цен завершила польская компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Подробная информация по уровням скидок, предоставленных PGNiG и сопоставимым компаниям, не разглашается, однако, по сообщениям в СМИ, они составляют от 10% до 15%.

Украина также добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит – наоборот, заниженной.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла – в первом квартале 2012 года около 416 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале – 425 долларов, в третьем – 426 долларов, в четвертом – 430 долларов.