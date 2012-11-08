Газпром не намерен пересматривать цену на газ для Украины

Об этом сообщил в ходе телефонной конференции глава департамента внешнеэкономической деятельности Павел Одеров.

"Оснований для пересмотра цены для Украины в настоящее время нет", - сказал он, добавив, что в ближайшее время холдинг не планирует рассматривать этот вопрос, сообщает РИА Новости.

Цена российского газа для Украины в третьем квартале текущего года составляла около 426 долларов за тысячу кубометров.

В июне "Нафтогаз Украины" направил "Газпрому" заявку о закупке в 2013 году 24,5 миллиарда кубометров газа, что на 9,2% меньше прогнозных объемов импорта в 2012 году (27 миллиардов кубометров).

В январе-августе этого года Украина сократила импорт российского газа на 34,2% или на 11,14 миллиарда кубометров - до 21,47 миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.