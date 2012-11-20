Правозащитники призывают власть быстрее создать ГБР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время круглого стола, посвященного введению в действие нового Уголовного процессуального кодекса.

По мнению Т.Мазур, новый УПК содержит более объемные гарантии для жертв нарушений прав человека. Однако она отметила, что пока в Украине отсутствует независимый механизм расследования жалоб на противоправные действия представителей милиции, учитывая, что прокуратура неохотно возбуждает такие дела, а затем неэффективно их расследует.

«Только единицы виновных работников правоохранительных органов отвечают перед судом и получают адекватное наказание», - сказала она.

По мнению Т.Мазур, Государственное бюро расследований могло бы стать таким независимым механизмом. «К созданию нового института нужно подойти очень тщательно и осторожно, однако медлить с ним нельзя», - отметила она и призвала власть начать этот процесс как можно быстрее.

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По словам народного депутата от Партии регионов Владимира Олейника, после введения в действие нового УПК около 90% уголовных дел будет расследовать милиция. Уголовные дела, которые будут касаться прокуроров, судей, милиционеров, СБУ, высокопоставленных должностных лиц, будут сохраняться за прокуратурой до создания на протяжении 5-летнего срока Государственного бюро расследований.

«Нужно провести хорошую подготовительную работу, потому что получить можно орган, который себя может дискредитировать. Потому что задание перед ним стоит очень важное: не показатели давать, что сельский или городской председатель привлечен за коррупцию, а высокопоставленные должностные лица. А значит, и подбор кадров должен быть соответствующий, и заработная плата, и показатели, и методика», - сказал он.

Кроме того, по словам В.Олейника, на сегодняшний день около 80% случаев избиения задержанных в милиции – это «попытки выбить показания».

«Мы сейчас прописали четко, что явка с повинной, показания о себе не являются показаниями прямого действия, и дали сигнал: не бейте, не мордуйте», - сказал он и добавил, что суд больше не будет принимать это за основу обвинительного приговора, а для подтверждения слов подозреваемого также нужны будут доказательства и свидетели.