По новому кодексу, исчезнут взятки для пожарных проверяющих

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по его словам, принятие кодекса устраняет противоречия и дублирование законодательства, разграничивает полномочия и функции центральных и местных органов исполнительной власти, субъектов ведения хозяйства, определяет в одном законодательном акте принципы государственной политики в сфере гражданской защиты.

«Произошло большое событие, которого мы ждали больше 10 лет, - наконец, вступил в силу Кодекс гражданской защиты населения. Идея создания подобного документа возникла еще в 2001 году, в 2003 году было первое поручение Президента, и только в конце 2012 года мы создали его. С 1 июля 2013 года кодекс вступит в действие. К этому моменту нам нужно подготовить более 100 нормативно-правовых актов, чтобы он мог работать на полную силу», - отметил В.Квашук.

По его словам, особый вес данный закон имеет с социально-экономической точки зрения: «Наконец, созданы нормальные условия для упрощения ведения бизнеса. Я думаю, что это повлияет на рейтинг Украины. У нас бизнес будет работать в более современных, цивилизованных условиях».

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В.Квашук подчеркнул, что, в соответствии с нормами кодекса, предпринимателю не нужно будет получать разрешение на начало работы предприятия или объекта, а необходимо будет лишь подать декларацию о выполнении мер пожарной безопасности. При этом декларация не будет нужна для тех, кто работает на рынках, в киосках, торговых местах, которые легально установлены. Объектам, имеющим высокую степень пожарной опасности, кроме декларации, необходимо будет предоставить экспертизу о выполнении всех норм пожарной безопасности.

В.Квашук особо отметил, что отныне для остановки работы объекта будет необходимо решение административного суда, которое может быть вынесено только в случае угрозы жизни и здоровью граждан.

Также кодекс содержит много норм, которые улучшат функционирование системы гражданской защиты в сфере подготовки кадров, реагирования на чрезвычайные ситуации, в частности упрощение процедуры принятия решения об эвакуации граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также в сфере обучения населения элементарным правилам безопасной жизнедеятельности, использования защитных сооружений, системы страхования и тому подобное, говорится в сообщении.