Moody's понизило рейтинг Франции

Moody's поместило рейтинг гособлигаций Франции на пересмотр с возможностью понижения 13 февраля, сообщает AFP.

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В январе другое рейтинговое агентство - Standard and Poor's - понизило кредитный рейтинг девяти из 17 стран еврозоны, в том числе Франции, напоминает РИА Новости.

Как отмечается в сообщении, Moody's одобряет объявленные в начале ноября властями Франции "структурные реформы и шаги по укреплению бюджета", однако специалисты агентства полагают, что этого недостаточно, чтобы восстановить конкурентоспособность страны.