Moody's понизило рейтинг Франции
01:18, 20 ноября 2012Общество
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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг государственных облигаций Франции на один пункт - с AAA до AA1, прогноз "негативный".
Moody's поместило рейтинг гособлигаций Франции на пересмотр с возможностью понижения 13 февраля, сообщает AFP.
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В январе другое рейтинговое агентство - Standard and Poor's - понизило кредитный рейтинг девяти из 17 стран еврозоны, в том числе Франции, напоминает РИА Новости.
Как отмечается в сообщении, Moody's одобряет объявленные в начале ноября властями Франции "структурные реформы и шаги по укреплению бюджета", однако специалисты агентства полагают, что этого недостаточно, чтобы восстановить конкурентоспособность страны.
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