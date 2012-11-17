СМИ: сын экс-губернатора покончил жизнь самоубийством

Как удалось узнать Мукачево.net, чрезвычайное происшествие произошло накануне вечером, 16 ноября.

По официальной версии, юноша 1989 года рождения прыгнул с 16 - этажки. Его личность установлена​​, при нем был паспорт. Сейчас проводятся следственные действия.

Однако, по неофициальной, но достоверной, как утверждает издание, информации, самоубийцей является Алексей Ризак - сын экс-губернатора Закарпатья. По словам сотрудника милиции, с которым удалось пообщаться Мукачево.net на правах анонимности, парень прыгнул с 15 этажа. Перед смертью он побывал в доме вероятно своей девушки, оставив там ценные подарки и цветы. Тогда вернулся домой, взял такси и поехал в 16-этажку, взяв лишь паспорт и мобильный.

15 ноября с крыши этого же дома прыгнул 16-летний юноша из Мукачевского района.