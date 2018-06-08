Украинская мода финишировала по-итальянски

Новинки сезона: платье в стиле Пикассо и балахоны... Отказ от обуви и "обрезанные" чулки... Сумки, баулы и... стиральные машины в качестве аксессуаров. Фоторепортаж
В последний день показов “Ukrainian fashion week” последнее, что увидели украинские модники и модницы – был мощный показ моделей итальянских дизайнеров. Некоторые из них – хорошо известны не только в Украине, следовательно зал был заполнен. Часть анонсированных итальянских моделей раньше демонстрировали Мила Йовович, Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер или были пошиты для принцессы Кентской, актрис Джин Лоллобриджиды, Клаудии Кардинале, Дженнифер Лопес, Жаклин Биссе.
Ланчетти – среди прочих и платье, навеянное творчеством Пикассо
Итальянцы продемонстрировали прекрасный набор свадебных и вечерних платьев
И вот таких летних или даже пляжных костюмов
А еще – спонсорскую “модель”
И сложно сказать, что присутствующим модницам понравилось больше – итальянская одежда или стройные украинские хлопцы
Удивлен был даже Михаил Воронин
А вот Евгений Рибчинский больше дремал или заговаривал свою спутницу, чем разглядывал новинки мира моды
Украинские светские львици превратили зал показов в домашний зоопарк
Мужской взгляд на моду: если украинки не отступят от итальянских тенденций, следующим летом все будут ходить в балахонах
...и с по-советски большими сумками
Босиком по улицам, конечно, вряд ли вынудит ходить даже самая высокая мода
А вот такие чулки могут появиться уже этой осенью
Долгожданные метры – Весаче и Валентино поразили простотой форм
Одного из итальянских дизайнеров представила Ольга Сумская. За что Гаттиони и пригласил в Италию
Текст и фото Дмитрия Стаховского
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