Украинская мода финишировала по-итальянски

В последний день показов “Ukrainian fashion week” последнее, что увидели украинские модники и модницы – был мощный показ моделей итальянских дизайнеров. Некоторые из них – хорошо известны не только в Украине, следовательно зал был заполнен. Часть анонсированных итальянских моделей раньше демонстрировали Мила Йовович, Синди Кроуфорд, Клаудиа Шиффер или были пошиты для принцессы Кентской, актрис Джин Лоллобриджиды, Клаудии Кардинале, Дженнифер Лопес, Жаклин Биссе.