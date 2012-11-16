Янукович: власть должна продвигать агропродукцию на новые мировые рынки
Власть должна прилагать усилия для продвижения отечественной аграрной продукции на новые мировые рынки.
Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время выступления на торжественном собрании по случаю Дня работника сельского хозяйства, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Решительные шаги со стороны государства, со стороны власти также нужны в направлении продвижения отечественной агропродукции, особенно зерна, на новые мировые рынки», - сказал глава государства. Для этого, отметил он, необходимо значительно усилить активность Украины в работе международных организаций, регулирующих мировые рынки сельхозпродукции.
Президент призвал как можно шире применять механизмы поощрения социальной ответственности аграрного бизнеса.
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«Целесообразно было бы изучить возможность увеличения платы за пользование землей, чтобы расширить финансовые возможности местного самоуправления для развития сельских территорий», - отметил В.Янукович.
Наряду с укреплением фермерства и крупнотоварного частного производства следует обратить внимание и приложить усилия также для развития нового кооперативного движения на селе, добавил Президент. «Оно должно стать существенным элементом структурной перестройки сельского хозяйства», - отметил В.Янукович.
Глава государства, кроме того, выразил уверенность, что коренная модернизация отечественного аграрного производства будет содействовать реализации мощного потенциала сельскохозяйственного машиностроения Украины.
Еще одной важной задачей в контексте развития отечественного АПК Президент назвал обеспечение полноценного использования всех разрешенных Всемирной торговой организацией инструментов защиты внутреннего рынка Украины от импорта низкокачественной сельскохозяйственной продукции.