Янукович: власть должна продвигать агропродукцию на новые мировые рынки

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время выступления на торжественном собрании по случаю Дня работника сельского хозяйства, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Решительные шаги со стороны государства, со стороны власти также нужны в направлении продвижения отечественной агропродукции, особенно зерна, на новые мировые рынки», - сказал глава государства. Для этого, отметил он, необходимо значительно усилить активность Украины в работе международных организаций, регулирующих мировые рынки сельхозпродукции.

Президент призвал как можно шире применять механизмы поощрения социальной ответственности аграрного бизнеса.

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«Целесообразно было бы изучить возможность увеличения платы за пользование землей, чтобы расширить финансовые возможности местного самоуправления для развития сельских территорий», - отметил В.Янукович.

Наряду с укреплением фермерства и крупнотоварного частного производства следует обратить внимание и приложить усилия также для развития нового кооперативного движения на селе, добавил Президент. «Оно должно стать существенным элементом структурной перестройки сельского хозяйства», - отметил В.Янукович.

Глава государства, кроме того, выразил уверенность, что коренная модернизация отечественного аграрного производства будет содействовать реализации мощного потенциала сельскохозяйственного машиностроения Украины.

Еще одной важной задачей в контексте развития отечественного АПК Президент назвал обеспечение полноценного использования всех разрешенных Всемирной торговой организацией инструментов защиты внутреннего рынка Украины от импорта низкокачественной сельскохозяйственной продукции.