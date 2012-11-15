Янукович предлагает увеличить стоимость аренды земли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на торжествах по случаю Дня работника сельского хозяйства.

По его словам, нужно более активно применять механизмы поощрения социальной ответственности аграрного бизнеса.

«В частности, было бы целесообразно изучить возможность увеличения платы за пользование землей, чтобы расширить финансовые возможности местного самоуправления для развития сельских территорий», - сказал Президент.

Напомним, на сегодня ставка аренды за пользование земельным паем составляет 3% от нормативной денежной оценки земли.

С 1 января т.г. нормативная денежная оценка земли увеличилась с 12 до 20 тыс. грн за гектар. При этом с увеличением нормативной денежной оценки земли выросла и арендная плата за земельные паи с 330 грн/га до 600-700 грн/га.