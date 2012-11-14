Нашелся автор листовок с угрозами сторонникам "Свободы"

Как сообщил корреспонденту УНИАН и.о. заместителя начальника Александрийского горотдела-начальник милиции по общественной безопасности УМВД в Кировоградской области Юрий Кононенко, милиция установила, что автором листовок оказался пенсионер, житель Пантаевки.

«Сейчас работники милиции проводят доследственную проверку и выясняют мотивы. На данный момент никаких принудительных мер воздействия, таких как задержание или другие, к мужчине не принималось», - сообщил Ю.Кононенко.

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Как сообщал УНИАН, 12 ноября в Александрийский горрайонный отдел милиции обратился с заявлением настоятель храма УАПЦ из поселка Пантаевка по поводу распространения листовок с прямыми угрозами в адрес жителей поселка, которые проголосовали на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября за ВО «Свобода». Авторы анонимных листовок обращались к сторонникам националистов: «Отныне живите и думайте над тем, что к вам каждую минуту могут прийти мстители в образе внуков и правнуков бывших воинов советской армии и партизан. А потому мы начинаем делать с вами то же – вешать, резать, топить и жечь ваши жилища! Вместе с вашими детьми! И будем это делать тоже ночью, чтобы вам не спалось каждую ночи! Ждите!».

В листовке также указано, что ее авторы знают, на каких улицах проживают сторонники ВО «Свобода», в частности, несколько из них были названы.

Справка УНИАН. На выборах в Верховную Раду Украины 28 октября 2012 года в Пантаевке проголосовал 901 избиратель, 40 из них отдали свои голоса за ВО «Свобода».