"Свобода" требует расследовать появление украинофобских листовок

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной организации ВО «Свобода», к ним обратился настоятель местного храма УАПЦ из поселка Пантаевка Александрийского городского совета по поводу распространения листовок с прямыми угрозами в адрес жителей поселка, проголосовавших на выборах в Верховную Раду Украины 28 октября за ВО «Свобода».

Он сообщил, что сперва увидел листовки, расклеенные возле храма, а потом такие же стали приносить прихожане из других частей поселка.

Авторы анонимных листовок обращаются к сторонникам националистов: «Отныне живите и думайте над тем, что к вам в любой миг могут придти мстители в образе внуков и правнуков бывших воинов Советской армии и партизан. А поэтому мы начинаем делать с вами то же – вешать, резать, топить и жечь ваши жилища! Вместе с вашими детьми! И будем это делать тоже ночью, чтобы вам не спалось каждую ночь! Ожидайте!».

В листовке также указано, что ее авторы знают, на каких улицах проживают сторонники ВО «Свобода», в частности, несколько из них названы.

По словам настоятеля, одна из прихожанок храма УАПЦ, которая проживает на указанной в листовке улице, сильно напугана, и отказывается ночевать в собственном доме.

Священник немедленно обратился в Службу безопасности Украины и милицию.

Как отмечают в областной партийной организации, если власть окажется безразличной или бездеятельной, ВО «Свобода» оставляет за собой право общественного расследования и наказания виновников этого инцидента.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель центра общественных связей УМВД в Кировоградской области Виталина Бевзенко, заявление по поводу данного инцидента поступило вчера в Александрийский горрайонный отдел милиции и от настоятеля храма УАПЦ из поселка Пантаевка. Проводится проверка.