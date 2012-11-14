Янукович предложил студентам прочитать закон и придти к Азарову

Об этом он сказал во время встречи со студенческими лидерами, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Затягивать этот вопрос дальше некуда», - отметил В.Янукович.

Он напомнил, что рассмотрение соответствующего законопроекта сейчас заканчивает Кабмин – затем документ будет направлен в Верховную Раду.

В этом контексте глава государства высказался за целесообразность привлечения студенчества к работе над указанным законопроектом.

«Если у вас есть желание, я могу предложить Кабинету министров, премьер-министру, чтобы вы получили этот проект, подготовились и приняли участие в заседании правительства. Это была бы абсолютно нормальная практика, если мы будем привлекать общественные организации на этапе подготовки законопроектов», - сказал он. В.Янукович напомнил, что соответствующий законопроект готовился при участии ректоров высших учебных заведений из-за чрезмерной политизации этого вопроса.

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Координатор Общественной инициативы «Студенческая защита», заместитель руководителя Секретариата «Украинский молодежный форум» Андрей Черных от имени студентов обратился к главе государства с просьбой посодействовать скорейшему принятию закона.

«Работа над принятием этого закона длится слишком долго. Хотим обратиться к вам с просьбой посодействовать, чтобы это решение было принято с учетом мнения студентов, ректоров, чтобы все-таки закон был принят, поскольку он необходим для системы высшего образования. Просим вашей поддержки», – сказал он.