НСЖУ осуждает СМИ, которые на выборы выдали удостоверения посторонним людям

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении НСЖУ.

В Союзе журналистов отмечают, что «практика массовой выдачи редакционных удостоверений является позорной и дискредитирует современную украинскую журналистику, уровень доверия к которой и так является крайне тревожным. Норма избирательного законодательства, призванная обеспечить право на выполнение профессиональных журналистских обязанностей, в последнее время активно дискредитируется избирательными штабами. Лица, не имеющие отношения к журналистике, пользуются временными редакционными удостоверениями чтобы находиться на избирательных участках и округах, и мешать нормальным условиям работы комиссий».

Неприятно, отмечают в НСЖУ, что возможной такую практику делают и наши коллеги – редакторы СМИ, которые идут на массовую выдачу удостоверений лицам, далеким от журналистики.

НСЖУ осуждает как действия штабов, которые под видом журналистов организуют пребывание на участках своих активистов, так и позицию СМИ, способствующих им в этом.

«Обращаемся к настоящим журналистам, к общественным активистам, экспертам, представителям политических сил и отдельных кандидатов, членам избирательных комиссий с просьбой сообщить НСЖУ о фактах пользования в ходе выборов сомнительными редакционными удостоверениями. В частности, указать названия СМИ, которые выдали документы журналистам», - говорится в заявлении НСЖУ.

Перечень СМИ, которые способствовали грязным избирательным технологиям, будет обнародован на сайте НСЖУ и среди медиа Украины. Информация принимается по телефону 234-21-02 и на электронный адрес oblik@nsju.org

Как сообщал УНИАН, в день парламентских выборов, 28 октября, во Львовской области зафиксированы два случая препятствования журналистами работе участковой избирательной комиссии.

Как сообщила начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, составлен административный протокол в отношении нарушителя на избирательном участке №78 в селе Старая Скварява Жовковского района (избирательный округ № 122) по признакам статьи 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

„Мужчина пришел на избирательный участок в 7.00 и предъявил удостоверение журналиста газеты „Львівський регіон” с печатью одной из партий. Находясь в помещении для голосования, последний пытался безосновательно проверять документы наблюдателей и избирателей, чем препятствовал роботе УИК”, - рассказала С.Добровольская.

Во Львове также был зафиксирован инцидент с препятствованием работе УИК мужчиной, который также предъявил удостоверение журналиста газеты „Львівський регіон”.

Как сообщила долгосрочный наблюдатель ГС „ОПОРА” в избирательном округе № 116 города Львова Ольга Стрелюк, „на избирательному участку № 18 (улица Кульчицкой, 18, г. Львов) избирательного округа № 116 наблюдателями „ОПОРЫ” зафиксировано, что мужчина, который предъявил удостоверение журналиста газеты „Львівський регіон” (учредителем газеты является ЛОО Партии регионов) помогал женщине-избирателю советами, за кого следует голосовать, и вошел вместе с ней в кабинку для голосования. Ему было сделано замечание одним из членов УИК, в результате чего между мужчиной с удостоверением журналиста и членом УИК возник конфликт”, - рассказала О.Стрелюк.

Она отметила, что работники УИК вызвали сотрудников милиции, по прибытии которых мужчина с удостоверением журналиста заявил, что член УИК „бил его в грудь и отталкивал от кабинки для голосования, хотя свидетели инцидента и избиратели, которые присутствовали при этом, заявили, что работник УИК не бил мужчину, а только пытался помешать ему зайти в кабинку для голосования вместе с женщиной-избирателем”.

„На место происшествия также прибыли представители Партии регионов, которые начали защищать работника названной газеты”, - отметила О.Стрелюк.

Вместе с тем, в пресс-службе Львовской областной организации ВО „Свобода” сообщили УНИАН, что „у представителей газеты «Львівський регіон», которые пришли наблюдать за выборами на участок № 78 в 122-м избирательном округе, на журналистских удостоверениях оказались печати не издания, а Жовковской районной организации Партии регионов. По этому поводу милицией составлен протокол о нарушении”.