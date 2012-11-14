НСЖУ осуждает СМИ, которые на выборы выдали удостоверения посторонним людям
Национальный союз журналистов Украины объявляет кампанию общественного осуждения редакций СМИ, которые во время выборов выдавали журналистские удостоверения посторонним лицам.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении НСЖУ.
В Союзе журналистов отмечают, что «практика массовой выдачи редакционных удостоверений является позорной и дискредитирует современную украинскую журналистику, уровень доверия к которой и так является крайне тревожным. Норма избирательного законодательства, призванная обеспечить право на выполнение профессиональных журналистских обязанностей, в последнее время активно дискредитируется избирательными штабами. Лица, не имеющие отношения к журналистике, пользуются временными редакционными удостоверениями чтобы находиться на избирательных участках и округах, и мешать нормальным условиям работы комиссий».
Неприятно, отмечают в НСЖУ, что возможной такую практику делают и наши коллеги – редакторы СМИ, которые идут на массовую выдачу удостоверений лицам, далеким от журналистики.
НСЖУ осуждает как действия штабов, которые под видом журналистов организуют пребывание на участках своих активистов, так и позицию СМИ, способствующих им в этом.
«Обращаемся к настоящим журналистам, к общественным активистам, экспертам, представителям политических сил и отдельных кандидатов, членам избирательных комиссий с просьбой сообщить НСЖУ о фактах пользования в ходе выборов сомнительными редакционными удостоверениями. В частности, указать названия СМИ, которые выдали документы журналистам», - говорится в заявлении НСЖУ.
Перечень СМИ, которые способствовали грязным избирательным технологиям, будет обнародован на сайте НСЖУ и среди медиа Украины. Информация принимается по телефону 234-21-02 и на электронный адрес oblik@nsju.org
Как сообщал УНИАН, в день парламентских выборов, 28 октября, во Львовской области зафиксированы два случая препятствования журналистами работе участковой избирательной комиссии.
Как сообщила начальник Отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, составлен административный протокол в отношении нарушителя на избирательном участке №78 в селе Старая Скварява Жовковского района (избирательный округ № 122) по признакам статьи 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
„Мужчина пришел на избирательный участок в 7.00 и предъявил удостоверение журналиста газеты „Львівський регіон” с печатью одной из партий. Находясь в помещении для голосования, последний пытался безосновательно проверять документы наблюдателей и избирателей, чем препятствовал роботе УИК”, - рассказала С.Добровольская.
Во Львове также был зафиксирован инцидент с препятствованием работе УИК мужчиной, который также предъявил удостоверение журналиста газеты „Львівський регіон”.
Как сообщила долгосрочный наблюдатель ГС „ОПОРА” в избирательном округе № 116 города Львова Ольга Стрелюк, „на избирательному участку № 18 (улица Кульчицкой, 18, г. Львов) избирательного округа № 116 наблюдателями „ОПОРЫ” зафиксировано, что мужчина, который предъявил удостоверение журналиста газеты „Львівський регіон” (учредителем газеты является ЛОО Партии регионов) помогал женщине-избирателю советами, за кого следует голосовать, и вошел вместе с ней в кабинку для голосования. Ему было сделано замечание одним из членов УИК, в результате чего между мужчиной с удостоверением журналиста и членом УИК возник конфликт”, - рассказала О.Стрелюк.
Она отметила, что работники УИК вызвали сотрудников милиции, по прибытии которых мужчина с удостоверением журналиста заявил, что член УИК „бил его в грудь и отталкивал от кабинки для голосования, хотя свидетели инцидента и избиратели, которые присутствовали при этом, заявили, что работник УИК не бил мужчину, а только пытался помешать ему зайти в кабинку для голосования вместе с женщиной-избирателем”.
„На место происшествия также прибыли представители Партии регионов, которые начали защищать работника названной газеты”, - отметила О.Стрелюк.
Вместе с тем, в пресс-службе Львовской областной организации ВО „Свобода” сообщили УНИАН, что „у представителей газеты «Львівський регіон», которые пришли наблюдать за выборами на участок № 78 в 122-м избирательном округе, на журналистских удостоверениях оказались печати не издания, а Жовковской районной организации Партии регионов. По этому поводу милицией составлен протокол о нарушении”.