МИД: демаркация границы с Россией - это шаг к Евросоюзу
В Министерстве иностранных дел Украины считают, что демаркация границы с Россией - это шаг к либерализации визового режима с ЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.
«Демаркация границы с Россией - это прямой шаг навстречу либерализации визового режима с ЕС», - сказал он.
По словам О.Волошина, успех в продвижении к европейской интеграции невозможен без конструктивного взаимодействия и партнерства с Россией.
«Без партнерства с Россией мы не можем решить вопросы, которые напрямую связаны с нашими задачами на европейском направлении», - прибавил он.
О.Волошин отметил, что благодаря новой атмосфере в украинско-российских отношениях в последние годы удается решить те проблемы, которые не решались десятилетиями.
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Он напомнил, что 7 ноября в Черниговской области был установлен первый пограничный знак на Черниговско-Брянском участке украинско-российской государственной границы, что фактически стало началом процесса демаркации границы.