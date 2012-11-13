Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос почти на 20%

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-сентябре 2012 года составило 11,47 млрд долл., что на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (9,59 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-сентябре 2012 г. против аналогичного периода 2011 года экспорт товаров из Украины вырос на 1,8% - до 50,799 млрд долл., импорт на 4,7% – до 62,273 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-сентябре 2011 года – 0,84).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 210 стран мира.

Также указывается, что дефицит внешней торговли в сентябре составил 1,36 млрд долл. против 1,45 млрд долл. в августе.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией увеличился в январе-сентябре 2012 года до 7,392 млрд долл. с 6,926 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. Россия является основным поставщиком в Украину энергоносителей.

По итогам 9 месяцев 2012 года импорт природного газа вырос на 0,9% по сравнению с январем-сентябрем 2011 года - до 10,434 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) сократился на 69% - до 1,037 млрд долл., импорт каменного угля вырос на 10,9% - до 2,187 млрд долл.

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В январе-сентябре т.г. Украина сократила на 14% экспорт черных металлов - до 11,966 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов вырос на 3% - до 2,17 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-сентябре 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос на 10% - до 9,655 млрд долл., экспорт вырос на 3,4% - до 5,033 млрд долл.

Также Украина в январе-августе 2012 года на 27,3%, до 4,055 млрд долл., увеличила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей, при этом импорт вырос на 39% - до 5,976 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-августе 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос в 2 раза - до 3,876 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 70% - до 5,975 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в I полугодии 2012 года составил 3,855 млрд долл. против также дефицита в размере 1,767 млрд долл. в I полугодии 2011 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам I полугодия 2012 года составило 7,216 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 3,361 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,748 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл., соответственно, в 2010 году.