Пьяный ошибся домом и открыл стрельбу

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Около полуночи поступило сообщение от жильцов общежития, расположенного по улице Тарногородского, что на пятом этаже неизвестный мужчина открыл стрельбу из оружия.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа милиции увидела на ступеньках между четвертым и пятым этажами, что двое жильцов общежития держали пьяного мужчину, а неподалеку от них лежал пистолет. Нарушитель нецензурно ругался и оказывал сопротивление работникам милиции, которые пытались его угомонить и доставить в райотдел.

В это же время врачи скорой помощи оказывали первую медицинскую помощь 24-летней жительнице общежития. Девушка, в комнату которой ворвался незнакомец, получила огнестрельное ранение височного участка головы. Для извлечения пули потерпевшая немедленно была доставлена в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы.

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Задержанным оказался 37-летний житель пгт Песчанка. Предварительно установлено, что мужчина приехал в Винницу к своему товарищу, с которым праздновали долгожданную встречу. Когда у друзей закончилось спиртное, гость решил сходить в ближайший магазин еще за одной бутылкой. Возвращаясь домой к товарищу, он перепутал дома и зашел в семейное общежитие. Там мужчина заблудился и, разозлившись, начал стрельбу.

Изъятое с места происшествия спецсредство является зарегистрированным устройством для отстрела резиновых пуль, на которое нарушитель имеет необходимое разрешение.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия). Задержанному грозит наказание от трех до семи лет заключения.