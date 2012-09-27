В Кременчуге пьяный милиционер открыл стрельбу по людям

Об этом УНИАН сообщил прокурор города Тимофей Кодола.

По его словам, в дежурную часть милиции из хирургического отделения первой горбольницы поступило сообщение, что к ним с огнестрельными ранениями доставлены двое местных жителей.

По словам прокурора, сами пострадавшие рассказали, что когда они проходили в районе площади Независимости в центре города увидели трех мужчин, распивающих спиртное. Мужчина из компании нагрубил в адрес проходящих мимо. Один из пострадавших развернулся, чтобы уточнить ему ли было адресовано высказывание, а в ответ получил выстрелы из пистолета, стреляющего резиновыми пулями.

«Пострадавшие говорят, что у этого человека 4 ранения. Второй мужчина, закрыв лицо руками, кинулся на стрелявшего и также получил 4 пули. Третий из этой компании не пострадал. Когда мужчины пытались дать отпор стрелявшему тот кинулся бежать и побежал в горуправление милиции, где скрылся», – уточнил прокурор.

По его словам, позже выяснилось, мужчинами, распивающими спиртное, были милиционеры, которые в тот момент находились не на службе.