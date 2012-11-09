Библиотека имени Вернадского получила в подарок австрийские книги

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, это преимущественно жемчужины австрийской литературы и кинематографа.

М.Хойпль находится в Киеве в рамках проведения Дней Вены.

«Австрийская библиотека» в библиотеке им. В.Вернадского, где собрана коллекция художественных и научных работ австрийских авторов, была открыта в 1992 году.

М.Хойпль подчеркнул, что такой подарок является вкладом Вены в культурные взаимоотношения двух столиц.

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«Я благодарю за возможность прийти в вашу прекрасную библиотеку в рамках визита в город Киев. Надеюсь, что книги, которыми сегодня пополнился фонд «Австрийской библиотеки», будут полезными для каждого из посетителей и каждый сможет найти в них ценную для себя информацию», – отметил мэр Вены.

Австрийская делегация в ответ получила в подарок 200 книг от библиотеки им. В.Вернадского и НАН Украины, среди которых произведения классической литературы, исторические и справочные издания об Украине.