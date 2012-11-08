Акунин выпускает новый роман об Эрасте Фандорине

Новый роман Бориса Акунина о сыщике Эрасте Фандорине «Черный город» появится в книжных магазинах 21 ноября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт издательства «Захаров».

Как сказано в аннотации издательства, «действие романа об Эрасте Фандорине происходит накануне Первой мировой войны в Баку, великолепном и страшном городе нефти, нуворишей, пламенных террористов и восточных разбойников. На этот раз великому сыщику достался противник, победить которого, кажется, невозможно».

Цикл романов про детектива Фандорина начался в 1998 году с книги «Азазель».

Произведения фандоринской серии переведены на более чем 30 языков. Предыдущий роман «Весь мир театр» вышел в 2009 году и в первый же день стал абсолютным лидером продаж.

По задумке Б.Акунина, помимо романа «Черный город» в серии еще должен выйти сборник новелл.