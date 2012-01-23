Акунин: Путин вряд ли долго продержится на посту Президента

Владимир ПУТИН будет очень слабым Президентом РФ и «вряд ли долго продержится».

Об этом написал российский писатель Борис АКУНИН в статье для газеты «International Herald Tribune», перевод которой он разместил в своем блоге.

«В нынешних условиях это (победа В.ПУТИНА) может произойти лишь при колоссальных махинациях. Нет никаких сомнений, что огромный мошеннический аппарат, ведающий в России подсчетом голосов, не остановится перед любыми фальсификациями. Но победа будет пирровой. В.ПУТИН растеряет остатки реального рейтинга, превратится во всероссийский объект ненависти и насмешек. Это будет очень слабый Президент, который вряд ли долго продержится», - считает он.

По его мнению, в России происходит «революция среднего класса» как следствие двух естественных общественных процессов.

Б.АКУНИН отметил, что первый - это глубинные изменения, происходившие с обществом в течение двух десятилетий. Десятки миллионов людей учились жить при «диком» капитализме: решать свои материальные проблемы без участия государства, существовать в условиях жесткой конкуренции, обеспечивать нормальный уровень жизни своим семьям. Второй общественный процесс, тоже начавшийся не год и не два назад: усугубляющаяся деградация путинского режима, считает он. По словам Б.АКУНИНА, в отсутствие какого-либо контроля со стороны депутатов, судов и прессы система впала в иллюзию абсолютной вседозволенности и стала делать ошибку за ошибкой, даже не сознавая, что сама себя губит.

«Российская весна в разгар зимы – прямое следствие бесстыдной рокировки 24 сентября (тогда В.ПУТИН заявил, что будет баллотироваться в Президенты, а Д.МЕДВЕДЕВ возглавит правительство - УНИАН) и столь же бесстыдных фальсификаций на парламентских выборах. Вдруг оказалось, что российское общество с такими методами управления больше мириться не хочет. Оно выросло, пеленки авторитаризма стали ему тесны», - уверен Б.АКУНИН.

По его словам, между двумя гигантскими митингами, 10 и 24 декабря, у В.ПУТИНА еще оставался шанс объясниться с протестующими, но он совершил еще одну ошибку: публично оскорбил участников движения, обвинив их в зомбированности и продажности. «После этого главным предметом возмущения стала уже не правящая партия, а лично В.ПУТИН. Именно в эти две недели В.ПУТИН потерял страну Он, разумеется, этого пока не осознал. Ему кажется, что это шумят только москвичи, а остальная страна его по-прежнему поддерживает. Более того, судя по всему, он искренне верит, что победит на выборах», - считает писатель.

Б.АКУНИН предпочитает, чтобы путинский режим рухнул не слишком быстро.

«Пусть посопротивляется еще хотя бы годик. Если В.ПУТИН уйдет прямо сейчас, не разбазарив до конца своей популярности, он вполне может вернуться, причем совершенно демократическим путем – когда кризис ударит по уровню жизни и люди начнут ностальгировать по «тучным годам». «Второй приход» этого политического деятеля станет для страны катастрофой», - считает он. Кроме того, нужно дать время росткам пока еще совсем зеленого гражданского общества окрепнуть, добавил он.

«Если смена власти произойдет, когда этот процесс уже завершится, послепутинская Россия сравнительно безболезненно перейдет на следующую ступень государственной эволюции. В политическом смысле это будет неспокойная страна - с парламентскими кризисами, внезапными отставками правительств, требованиями президентского импичмента и прочими атрибутами формирующейся демократии. Но в стране пробудившегося и осознавшего свою силу среднего класса ни «силовики», ни олигархи уже не смогут вновь монополизировать власть. Тем более невозможен станет режим личной власти одного человека», - считает Б.АКУНИН.