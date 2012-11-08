Суд отказал «днепропетровским террористам»в дорасследовании

18:51, 08 ноября 2012
Общество
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Суд отклонил ходатайство о дополнительном расследовании уголовного дела днепропетровских террористов.

Виктор Сукачев

Суд отклонил ходатайство адвокатов о дополнительном расследовании уголовного дела днепропетровских террористов, а также обвиняемого Виктора Сукачева о дополнительном расследовании.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Александр Шишкин и В.Сукачев мотивировали ходатайство давлением во время проведения судебного следствия. Отклоняя ходатайство, судья районного Индустриального суда Виктория Игнатенко отметила, что дополнительное расследование назначается судом только в случаях таких нарушений, из-за которых уголовное дело не может рассматриваться судом. По словам судьи, таких нарушений в ходе досудебного следствия не установлено.

Суд также отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении двух обвиняемых - Льва Просвирнина и Дмитрия Ревы.

Судья отметила, что Л.Просвирнин и Д.Рева обвиняются в тяжких преступлениях. Поэтому изменение меры пресечения не может обеспечить надлежащего выполнения процессуальных решений.

Суд также отклонил ходатайство адвокатов о слушании дела судом присяжных. По определению Индустриального суда суд присяжных, предусмотренный Конституцией Украины, не может быть назначен по уголовным делам, предусматривающим возможное наказание в виде пожизненного заключения. В таких случаях, как подчеркнула судья В.Игнатенко, уголовное дело рассматривает коллегия из трех профессиональных судей.

Первое заседание суда по существу назначено на 27 ноября на 9.30 в Индустриальном районном суде Днепропетровска.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Индустриальном районном суде Днепропетровска во время предварительного рассмотрения дела днепропетровских террористов адвокат обвиняемого в совершении терактов Виктора Сукачева Александр Шишкин заявил ходатайство суду о передаче уголовного дела в отношении его подзащитного и еще одного подозреваемого Виталия Федоряка на дополнительное расследование. Также адвокат В.Сукачева заявил ходатайство, чтобы дело рассматривал суд присяжных.

27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в частности 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины («террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»).

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля. В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн долларов.

Задержанные Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин и Дмитрий Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

24 октября Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного дела по обвинению 4 граждан в совершении серии взрывов в Днепропетровске, Харькове и Запорожье.

Дело насчитывает 73 тома, во время досудебного следствия допрошено 300 свидетелей, проведены 228 экспертиз.

Днепропетровским террористам суд выдвинул обвинение по статьям 258, 27 Уголовного кодекса.

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