«Днепропетровских террористов» будут судить в Днепропетровске

"Высший специализированный суд Украины определил подсудность рассмотрения уголовного дела по факту терроризма, направив его на рассмотрение в Индустриальный райсуд Днепропетровска", - сказали в Генпрокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прогремели четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства оказались самодельными и были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц»).

1 июня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске 27 апреля.

В.Пшонка заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн долларов.Бэк

24 октября Служба безопасности Украины завершила расследование уголовного дела «днепропетровских террористов» и направила его в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который должен определить суд, где будет рассматриваться это дело.