СМИ: Жена Мазурка узнала своего мужа в морге

Людмила Мазурок опознала своего мужа Ярослава в мужчине, тело которого с огнестрельным ранением в голову нашли 7 ноября утром в лесопосадке возле Сырецкого парка в Киеве.

Об этом ТСН сообщил дядя Я.Мазурка Владимир Торба.

Он рассказал, что страшную новость ему только что сообщила сама Людмила по телефону.

По его словам, Людмила Мазурок хочет, чтобы мужа похоронили в Киеве. Однако когда можно будет его похоронить, пока неизвестно. Потому что нужно, чтобы были завершены все следственные действия.

Матери Ярослава Галине Мазурок о результатах опознания пока не сообщали, поскольку не знают, какой может быть реакция. К тому же есть опасения, что она будет настаивать на том, чтобы сын был похоронен в родном городе - Каменке-Бужской во Львовской области.

Справка УНИАН. 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил. Милиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, по имени Ярослав Мазурок.

По данным МВД Украины, «тело мужчины, похожего на подозреваемого в убийстве охранников в торговом центре, найдено 7 ноября в Киеве. Согласно предварительным заключениям причина смерти – самоубийство».

Как отмечается в сообщении, «о том, что найден мертвый человек, в милицию сообщил киевлянин, который утром выгуливал собаку. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая констатировала недавнюю смерть мужчины, внешне похожего на Мазурка, который скончался от огнестрельного ранения. В одежде находился паспорт на имя Я.Мазурка и рядом выявлено оружие».

По данным МВД, для установления личности погибшего мужчины, внешне похожего на Я.Мазурка, назначено около 10 экспертиз.

Согласно предварительным выводам, присущи характерные признаки, имеющие место при самоубийстве. Смерть мужчины наступила в результате огнестрельного ранения в область виска, говорится в сообщении.

«Принимая во внимание, что в СМИ появляется много информации, в том числе и недостоверной, касающейся этого события, МВД отмечает, что делать окончательные выводы можно будет только после проведения соответствующих экспертиз, которых назначено около 10, основная из них - ДНК-экспертиза для установления личности погибшего», - подчеркнули в министерстве.

В Главном управлении МВД Киева также добавили, что «для установления, является ли причиной смерти этого человека убийство или самоубийство, проводится ряд экспертиз (химическая экспертиза, дактилоскопическая экспертиза) и ряд криминалистических, специальных экспертных исследований».