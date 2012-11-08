Геническ отключили от воды из-за долгов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в мэрии Геническа, задолженность коммунального предприятия за потребленную электроэнергию составляет 107,4 тыс. грн, что стало основанием для Генической РЭС для отключения городских скважин от электроснабжения.

Подача воды была остановлена 6 ноября при этом подача электроэнергии на очистные сооружения города не прекращалась.

Мэр города Александр Пинаев обратился к жителям, заявив, что снимает с себя юридическую и моральную ответственность за последствия, и винит в данной ситуации большинство в городском совете.

По словам А. Пинаева, депутаты, которые представляют в горсовете Партию регионов, не приняли решение о распределении средств городского бюджета на погашение долга предприятия водного хозяйства за электроэнергию.

«Исполкомом городского совета принял меры по обеспечению поступления средств в городской бюджет за счет которых финансируются работа систем водоснабжения и водоотведения. В настоящее время в бюджете в наличии есть 1 млн 192 тыс. грн, но уже больше четырех месяцев депутатами городского совета по указанию руководства Генической райгосадминистрации противоправно не принимается решение о распределении средств для финансирования работ и мероприятий необходимых для жизнеобеспечения города, финансовой поддержки коммунальных предприятий города, в том числе предприятия водоснабжения», - указывается в обращении А.Пинаева.

Мэр попросил жителей города по вопросу водоснабжения обращаться к депутатам горсовета.

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Кроме того, он сегодня направил срочную телеграмму Президенту Украины Виктору Януковичу, в которой обвинил депутатов горсовета от Партии регионов в преднамеренном блокировании выделения средств КП "Геническое ПУВКХ", по прямому указанию главы РГА Сейтумера Ниметуллаева, а также попросил содействовать в решении данного вопроса.

В Генической райгосадминистрации опровергли слова А.Пинаева.

Заместитель председателя РГА Андрей Евстратов назвал заявление А.Пинаева абсурдным.

"А.Пинаев постоянно перекладывает ответственность на других, обвиняя депутатов, администрацию, но только не себя. Я разговаривал с новым начальником РЭС. Тот сообщил, что Пинаев, зная об угрозе отключения, даже не связывался с ним. И подвижек в расчете за электроэнергию не видно. Такой мэр не имеет право руководить городом", - сообщил А.Евстратов.

Сегодня состоялось экстренное заседание районной чрезвычайной комиссии, по поводу отсутствия водоснабжения Геническа. После него, глава Генической РГА связался с председателем правления "Херсоноблэнерго" Игорем Сафроновым и договорился о возобновлении энергообеспечения городских скважин.

Как заверили в РГА, в ближайшее время водоснабжение Геническа будет восстановлено.

По состоянию на 17.00 информации о подаче воды жителям Геническа пока не было.

Справка УНИАН. Население Геническа на начало 2012 года составляло более 21 тыс. человек.