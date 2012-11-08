На Нью-Йорк надвигается новый ураган

По прогнозам синоптиков, через несколько часов начнутся дожди со снегом, снегопады и сильный ветер.

Власти Нью-Йорка призвали жителей прибрежных районов уехать подальше от океана.

В Нью-Йорке и штате Нью-Джерси отменены почти 1200 авиарейсов.

Под тяжестью мокрого снега могут сломаться деревья, оборваться электропровода.

В Атлантик-сити уже пошел снег.

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Ожидается, что на юго-востоке Нью-Йорка, на востоке Пенсильвании и на северо-западе Нью-Джерси высота снежного покрова может достичь шести сантиметров.

Нью-Йорк и штат Нью-Джерси еще не оправились после урагана "Сэнди", обрушившегося 29 октября и унесшего жизни более 110 человек, подчеркивает Радио Свобода. До сих пор десятки тысяч человек остаются в утепленных убежищах.