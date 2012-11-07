В МВД надеются, что "за пару-тройку дней" смогут идентифицировать "труп Мазурка"

В Министерстве внутренних дел надеются, что в течение 2-3 дней эксперты предоставят окончательную информацию, является ли мужчина, тело которого было найдено сегодня в Киеве, подозреваемым в убийстве охранников столичного «Каравана» Ярославом Мазурком.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

«Если эксперты отложат все, и проведут экспертизу ДНК тела в первую очередь, то результат может быть через пару-тройку дней», - отметили в УСО.

Также в милиции не исключили, что уголовное дело, возбужденное против Я.Мазурка по подозрению в расстреле охранников «Каравана», может быть закрыто, если подтвердится, что найденное тело мужчины с огнестрельным ранением действительно его.

«Если подтвердится, что найденное тело - это он, то, возможно, дело будет закрыто в связи со смертью подозреваемого», - отметили в МВД.

При этом в министерстве подчеркнули, что, в то же время, милиция продолжит выяснять, скрывал ли кто-то Я.Мазурка, или оказывал ему какую-то помощь, не сообщая о месте нахождения лица, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

«Если это подтвердится, то это уже будет другое уголовное дело», - отметили в МВД.

Вместе с тем, с официального сайта министерства сегодня уже сняли информацию о розыске Я.Мазурка, вместе с тем такая информация еще остается на официальном сайте киевской милиции и на сайте Интерпола.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД Украины, «тело мужчины, похожего на подозреваемого в убийстве охранников в торговом центре, найдено 7 ноября в Киеве. По предварительным заключениям, причина смерти – самоубийство».

Как отмечается в сообщении, «о том, что найден мертвый человек, в милицию сообщил киевлянин, который утром выгуливал собаку. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая констатировала недавнюю смерть мужчины, внешне похожего на Мазурка, который умер от огнестрельного ранения. В одежде находился паспорт и рядом обнаружено оружие».

По данным МВД, сейчас на месте работают эксперты и оперативные работники, которые пытаются выяснить, где скрывался мужчина. Назначены ДНК-экспертизы, чтобы достоверно установить, является ли найденный человек Я.Мазурком.

Справка УНИАН. 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и предпринимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Ярослав Мазурок.