Милиция выясняет обстоятельства гибели экс-менеджера Авакова

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, 31 октября в 13.00 невдалеке от дома по улицы Академика Павлова в Московском районе Харькова было обнаружено тело 45-летнего местного жителя, о чем сразу сообщили в милицию.

«Установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из балкона своей квартиры, расположенной на 9-м этаже 12-этажного дома. Тело погибшего направлено к морг для установления причин смерти. О факте гибели мужчины поставлены в известность его родственникам», - говорится в сообщении.

Работники милиции проводят необходимые оперативно-следственные действия для установления обстоятельств происшествия.

Как сообщал УНИАН, раньше о самоубийстве А.Мотылевского сообщил на собственной странице в Facebook А.Аваков (до избрания в 2005 году губернатором – председатель наблюдательного совета АО «Инвестор»), который в настоящее время находится в Италии.

В отношении А.Мотылевского и нескольких других руководителей АО «Инвестор» были возбуждены уголовные дела. Они подозреваются в «земельных» махинациях. Некоторые из руководителей, в частности, бывший председатель правления АО «Инвестор» Андрей Перееденко, задержаны и находятся под следствием, заместитель председателя наблюдательного совета АО Геннадий Гайовый объявлен в розыск.

26 января прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении А.Авакова по ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий и власти, которые повлекли тяжелые последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передачи в собственность 55 га государственных земель стоимостью более 5,5 млн. грн.