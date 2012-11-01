Столичные фонтаны «ушли» на зимовку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевводоканала», фонтаны Майдана Незалежности на четной стороне Крещатика («Большой фонтан» и «Малые фонтаны») и на нечетной («Водяной шар», «Каскадный», «Основателям города Киева»), а также фонтан на Крещатике, 23 и каскадный фонтан на Большой Васильковской, 119 отключили.

Свою работу фонтаны возобновят в начале мая следующего года.

16 октября группой подводно-технических работ «Киевводоканала» был проведен демонтаж на зиму оборудования 10 фонтанов в Русановском заливе.

ПАО "АК "Киевводоканал" осуществляет работы по эксплуатации 22 столичных фонтанов.

Распорядителем средств по содержанию столичных фонтанов является Главное управление коммунального хозяйства КГГА.

Все фонтаны работают в соответствии с графиком, который ежегодно согласовывается с городской администрацией. Фонтаны функционируют около шести месяцев в год – с мая до конца октября. Основные фонтаны работают ежедневно с 9.00 до 22.00 (в выходные и праздничные дни – до 23.00), кроме понедельника, когда происходит замена воды и чистка чаш и водоводов.