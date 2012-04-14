График запуска фонтанов в Киеве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, светомузыкальное сопровождение фонтана будут включать каждый вечер в 21.30.

Фонтан «Крещатик» был открыт в 1979 году. После 32 лет бесперебойной работы фонтан был закрыт на реконструкцию. В настоящее время водоструйный комплекс имеет конструкцию закрытого типа. Он оборудован по новейшим технологиям. Работа фонтана основана на обратном водоснабжении, поэтому обновленный фонтан не только красивый, но и экономный. За счет новой конструкции фонтана его оборудование является недосягаемым для вандалов, отметили в КГГА.

Для освещения водных струй будут использоваться 322 светодиодных светильника. Водными потоками будут руководить 292 форсунки, а также частотные регуляторы и контролер с программным обеспечением, которые обеспечат движение водных струй под музыку.

Во время открытия реконструированного фонтана председатель КГГА Александр Попов подчеркнул, что «мы не просто открываем сезон фонтанов, мы открываем сезон поющих светомузыкальных фонтанов. Это только первый такой фонтан. Очень скоро они заигрывают яркими лучами и праздничными мелодиями практически во всех районах нашего города».

Как говорится в сообщении, отныне коммунальные службы начнут постепенное введение в эксплуатацию всех киевских фонтанов. Заработают и те водопады, которые ранее закрыли на ремонт или реконструкцию.

Так, 30 апреля, после обновления начнет работать фонтан напротив Пассажа – на ул. Крещатик, 15. 1 мая введут в эксплуатацию водные комплексы на Майдане Незалежности, 9 мая – каскадный фонтан на ул. Красноармейской, 119, и водопад в сквере на площади Ивана Франко. Фонтан, находящийся в парке «Позняки» (пересечение просп. Григоренко и ул. Драгоманова), заработает 22 мая, а «Самсон» на Контрактовой площади – 26 мая. 6 мая введут в эксплуатацию фонтан в парке «Победа».

Традиционно сезон работы фонтанов начинается с апреля и продолжается до конца октября.

В целом в Киеве установлено около 88 фонтанов.