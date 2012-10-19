На Троещину в четверг запустят трамвай - неделю будут катать бесплатно

В Киеве 25 октября с 6 часов утра начнет курсировать для перевозки пассажиров скоростной трамвай на Троещине.

Об этом УНИАН сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Предусмотрено, что 24 октября состоится тестовый проезд трамвая. Сегодня же председатель КГГА Александр Попов проинспектировал, как идут работы по реконструкции и достройки этой трамвайной линии. В частности, он ознакомился с особенностями нового комби-билета, и проехал на трамвае до станции «Троещина-2», где вскоре жители Днепровского и Деснянского районов смогут пересаживаться на кольцевую электричку и добираться на правый берег Днепра.

«На время, пока мы будем строить метро на Троещину, трамвай с пересадкой на кольцевую электричку возьмет на себя основную нагрузку пассажирских перевозок на жилом массиве. Этот проект поможет сократить время, которое киевляне проводят в транспорте, добираясь до места работы или домой. Трамвай станет временной альтернативой метро, а после его строительства – удобным приложением к транспортной инфраструктуре массива», – отметил А.Попов.

Городская власть решила, что до конца этого месяца киевляне будут пользоваться новым скоростным трамваем бесплатно. После этого жители Троещины смогут добираться в правобережную часть Киева, пользуясь комбинированным билетом, стоимость которого будет составлять 2 грн. Билет можно будет использовать для проезда собственно в трамвае (прокомпостировав его с одной стороны), а затем и в городской электричке (прокомпостировав с другой стороны). Особенность нового комби-билета в том, что его повторное использование в турникетах невозможно.

«Комбинированный билет не только удобен в использовании, но и позволяет пассажирам экономить, ведь его стоимость на 1,2 гривни дешевле, чем стоимость билетов на трамвай и на электричку, приобретенных по отдельности. Если эта практика окажется успешной, и понравится киевлянам – будем распространять ее на весь город», – собщил глава КГГА.

В межпиковое время, когда кольцевая электричка не будет работать, движение скоростного трамвая будет организовано от станции «Милославская» до станции «Генерала Ватутина», где пассажиры смогут воспользоваться услугами специального нового троллейбусного маршрута №28 ускоренного режима движения. Он будет курсировать до железнодорожной станции «Зенит» через станцию метро «Петровка». Средний интервал движения троллейбусов составит 5 минут.

Как отмечают в КГГА, пассажиры смогут добраться до кольцевой электрички двумя маршрутами: скоростным №4 (ст. «Милославска» – железнодорожная платформа «Троещина-2») и трамваем №5 (ст. «ул. Сабурова» – железнодорожная платформа «Троещина-2»). Подчеркнем, что на маршруте №4 оплата проезда будет осуществляться с помощью установленных на станциях турникетов, а на маршруте №5 – электронных компостеров в салонах трамваев.

На обоих маршрутах будут работать 15 трамваев: 10 новых односоставных и 5 капитально отремонтированных двусоставных. Интервал движения на маршруте №4 будет около 4 минут, а на маршруте №5 – 12 минут.