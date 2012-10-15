Львову дали и тут же выключили отопление

Об этом сообщил УНИАН и.о. директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Владимир Олийнык.

Он отметил, что решение о приостановке отопительного сезона во Львове было мотивировано двумя факторами – повышением температуры окружающей среды и экономией средств жителей.

«Напомню, отопительный сезон начинается, если среднесуточная температура в течение трех дней не превышает 8°С. По информации Гидрометцентра, в этом году с 8 октября среднесуточная температура была 6,5 – 7,5 °С. Поэтому было распоряжение городского головы о начале отопительного сезона с 12 октября. В пятницу были запущены источники тепла, подан теплоноситель к домам. Уже в субботу более 80% домов Львова имели тепло. В воскресенье во Львове 92,21% домов имели тепло. Из них дома, которые обслуживают ЛКП, – 95,6%, ЖСК – 94,4%, 93,7% - ОСМД, 72% - ведомственные дома. Причина в том – что многие ведомственные дома не приняли тепло с целью экономии ресурсов. Сейчас температура улучшается, по прогнозам эта неделя будет теплой и целесообразности нагревать окружающую среду нет. Подача теплоносителя будет приостановлена, но с возможностью быстрого реагирования на смену показателей температуры. По отдельным заявкам тепло будет подаваться в учебные заведения, медицинские учреждения – туда, где в этом будет необходимость”, - отметил В.Олийнык.

Справка УНИАН. ЛГКП «Львовтеплоэнерго» в новом отопительном сезоне 2012-2013 гг. осуществляет подачу отопления в 1639 жилых домов, горячей воды в 1096 жилых домов, будет обслуживать 142 заведения образования и 47 учреждений здравоохранения.

В состав ЛГКП «Львовтеплоэнерго» входит ТЭЦ-1, ТЦ «Северная», ТЦ «Южная», 110 котельных, 116 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 58 ИТП и 432,9 км тепловых сетей (в 2-трубном измерении).

Компания «Железнодорожтеплоэнерго» будет осуществлять подачу отопления в 520 домов, горячей воды – в 370 домов. В эксплуатации на предприятии находится 18 котельных и 33 ЦТП, 133,8 км тепловых сетей.