В Хмельницкой области осужденные во время этапирования порезали себе вены

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент случился в четверг.

По данным прокуратуры, осужденные нанесли себе резаные раны предплечья левой руки лезвиями от одноразовых станков для бритья, не желая этапироваться в следственный изолятор.

Травмированные осужденные были доставлены в медицинскую часть Райкивецкой ИК №78, где им оказана медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данному факту прокуратурой Хмельницкого района проводится проверка.