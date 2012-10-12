В Хмельницкой области осужденные во время этапирования порезали себе вены
12:27, 12 октября 2012Общество
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В Хмельницкой области во время этапирования из Райкивецкой исправительной колонии №78 в Хмельницкий СИЗО четверо осужденных порезали себе вены.
Осужденные не хотели ехать в СИЗО
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент случился в четверг.
По данным прокуратуры, осужденные нанесли себе резаные раны предплечья левой руки лезвиями от одноразовых станков для бритья, не желая этапироваться в следственный изолятор.
Травмированные осужденные были доставлены в медицинскую часть Райкивецкой ИК №78, где им оказана медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
По данному факту прокуратурой Хмельницкого района проводится проверка.
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