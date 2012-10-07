В Енакиево мужчина вырастил 100 кустов конопли под носом у милиции
20:08, 07 октября 2012Общество
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В Енакиево Донецкой области милиция задержала 47-летнего мужчину, который, имея за плечами не одну судимость по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, поселился напротив горотдела милиции и вырастил в этом году в своем огороде более 100 кустов конопли.
100 кустов конопли росли в огороде напротив горотдела милиции
Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли). УК Украины, максимальное наказание за которое – до 7 лет лишения свободы.
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