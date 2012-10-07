В Енакиево мужчина вырастил 100 кустов конопли под носом у милиции

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли). УК Украины, максимальное наказание за которое – до 7 лет лишения свободы.